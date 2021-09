AZ wint met ruime cijfers van Go Ahead Eagles

AZ vierde de tweede competitiezege van het seizoen en nam afstand van de onderste plaatsen van de Eredivisie. Jesper Karlsson opende al in de 4e minuut de score, op aangeven van Vangelis Pavlidis. Dani de Wit trof in de 29e minuut doel na goed voorbereidend werk van Yukinari Sugawara.

AZ speelde in de tweede helft lang in een lager tempo. Uiteindelijk benutte Karlsson een strafschop, na een overtreding van doelman Warner Hahn op de ingevallen Hakon Evjen. Zakaria Aboukhlal en Tijjani Reijnders tekenden in de slotfase voor de eindstand

Timo Letschert ontbrak bij AZ. Trainer Pascal Jansen nam de verdediger niet op in zijn selectie. Letschert stapte donderdag na het verloren duel met FC Twente (3-1) niet met zijn ploeggenoten in de spelersbus. Hij werd in Enschede al voor rust gewisseld nadat bij bij twee doelpunten van de thuisploeg in de fout was gegaan.