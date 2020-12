Robin Gosens vraagteken voor kraker met Ajax na vals positieve test

Om mee te kunnen reizen naar Nederland heeft de Duitse international volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport een certificaat nodig, waarin officieel wordt bevestigd, dat hij vals positief heeft getest. Dat moet worden verschaft door de lokale gezondheidsautoriteit. Het is volgens La Gazzetto nog de vraag of dit tijdig voor elkaar is om Gosens mee te laten reizen.

Linksback Gosens is een belangrijke schakel in het aanvallende spel van Atalanta. Vorig seizoen tekende hij voor negen goals in de Serie A en acht assists en wist hij ook eenmaal te scoren in de Champions League. Dit seizoen heeft hij er ook al een gemaakt in het kampioenenbal en heeft hij in de Serie A één goal en twee assists achter zijn naam.

Gosens ontbrak door een positieve coronatest zondag bij de uitwedstrijd tegen Udinese, die uiteindelijk niet door zou gaan, omdat het veld in Udine door overvloedige regenval onbespeelbaar was. Daarmee heeft Atalanta ten opzichte van Ajax het voordeel van een weekend rust.

De Italianen plaatsten zich vorig seizoen bij de allereerste deelname aan de Champions League ooit direct voor de knock-outfase. Dat was bijzonder na slechts één punt te hebben gepakt in de eerste vier groepswedstrijden. Uiteindelijk ging Atalanta door met slechts zeven punten, waar bijvoorbeeld Ajax in een andere groep met tien punten werd uitgeschakeld. De Italianen zouden vervolgens doorstoten naar de kwartfinale, waarin Paris Saint-Germain door twee late goals een grote stunt doorkruiste.

Na het verlies van Ajax vorige week tegen Liverpool en het eigen gelijkspel tegen FC Midtjylland heeft Atalanta een goede uitgangspositie voor het opnieuw bereiken van de knock-outfase van de Champions League. De Italianen hebben woensdag in de Johan Cruijff ArenA aan een gelijkspel genoeg om door te gaan.