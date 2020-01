PSV moet terug over ’oorlogsgebied’

Ajax besloot na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani in Baghdad door de Amerikanen al het reisplan van de heenreis aan te passen uit vrees voor gewelddadige acties over en weer. De door Ajax gecharterde privé-jet omzeilde het luchtruim van Irak en Iran, waardoor de tankstop, die oorspronkelijk gepland was in Turkije, verplaatst moest worden naar Cyprus. Voor de terugreis komende zondag kan Ajax dezelfde route volgen.

Dat ligt anders met PSV, dat met een lijnvlucht van Qatar Airways naar Doha is gevlogen. Omdat Qatar overhoop ligt met de omliggende Arabische landen is het luchtruim van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte gesloten voor Qatar Airways, dat daardoor gedwongen is om over Irak en/of Iran terug te vliegen.

Op flightradar was te zien, dat afgelopen nacht meerdere verkeersvliegtuigen - onder meer ook van de KLM - over het conflictgebied gevlogen ten tijde van de raketaanvallen van Iran op de Amerikaanse luchtmachtbases in Ain-al-Asad en Erbil.