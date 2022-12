Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig Arsenal-manager vindt coach Oranje een stuk voorzichtiger Arsène Wenger: ’Pas einde discussie als Van Gaal de wereldbeker meeneemt’

Door Marcel van der Kraan

Arsène Wenger kijkt met veel belangstelling naar het WK in Qatar en denkt dat de ploegen met de beste vleugelspelers het verst gaan komen. Ⓒ Getty Images

DOHA - Arsène Wenger zit op zijn praatstoel in Doha als de discussie al een tijdje gaat over het Nederlands elftal en de manier waarop dat zich presenteert op het WK. Effectief? Ja. Mooi? Nee. De man die dik twintig jaar aanvallend voetbal predikte én uitvoerde met Arsenal grijnst op zeker moment als hij met een krachtige zin de boel samenvat: „De beste manier om een einde te maken aan de discussie voor Van Gaal is naar huis gaan met de wereldbeker…”