Sport Kort: Langat en Kipkemboi winnen Dam tot Damloop

Motorcoureur Bendsneyder pakt punt in Aragón, Spaans podium Moto2

13.25 uur: De Nederlandse motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 1 punt overgehouden aan de Grote Prijs van Aragón in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op circuit Motorland Aragón in Alcañiz op de vijftiende plaats. Het podium bestond volledig uit Spaanse coureurs.

Pedro Acosta pakte de winst, voor Aron Canet en de van poleposition gestarte WK-leider Augusto Fernández. De 18-jarige Acosta, die vorig jaar kampioen werd in de Moto3, boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. De jonge Spanjaard zegevierde eerder in de GP van Italië.

Zonta van den Goorbergh viel al vroeg in de race uit. De 16-jarige Brabander, bezig aan zijn eerste seizoen in de WK wegrace, wacht nog altijd op zijn eerste punt in de Moto2. Bendsneyder heeft dit jaar al 67 punten bij elkaar gereden. Slechts in twee races bleef hij buiten de punten.

Fernández leidt in het WK met 214 punten, voor de Japanner Ai Ogura (207) en Canet (177). Ogura eindigde in Spanje op de vierde plaats. Het WK telt nog vijf grands prix.

Blessure brengt WK voor Dortmund-aanvoerder Reus niet in gevaar

12.42 uur: Borussia Dortmund is aanvoerder Marco Reus voorlopig kwijt. De Duitse international heeft zaterdag in het competitieduel met Schalke 04 een enkelblessure opgelopen. Technisch directeur Sebastian Kehl bevestigde zondag dat het herstel drie tot vier weken gaat duren. „Zijn WK komt niet in gevaar”, zei Kehl bij tv-zender Sport1. Het WK in Qatar begint op 20 november.

Aanvankelijk werd gevreesd voor een breuk, nadat de aanvallende middenvelder per brancard en in tranen het veld had moeten verlaten. Reus miste eerder het door Duitsland gewonnen WK van 2014, nadat hij in het laatste oefenduel voor vertrek naar Brazilië een blessure had opgelopen. Ook op het EK van 2016 ontbrak hij door een blessure.

Reus moest wel afzeggen voor de komende twee interlands uit de Nations League. Duitsland neemt het op tegen Hongarije en Engeland.

Dortmund won de derby tegen Schalke met 1-0. De voor Reus ingevallen 17-jarige Youssoufa Moukoko besliste het duel in de slotfase.

Langat en Kipkemboi winnen Dam tot Damloop

11.39 uur: De Keniaanse atleet Charles Langat heeft de 36e editie van de Dam tot Damloop gewonnen, de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam. Vanwege corona werd het loopevenement, waaraan dit jaar 38.000 mensen deelnamen, de afgelopen twee jaar niet gehouden.

Langat (33) realiseerde een (officieuze) tijd van 45 minuten en 14 seconden. Ook de nummers 2 en 3 kwamen uit Kenia: Geoffrey Kipchumba, die drie tellen toegaf, en Peter Kipsirat.

Beste Nederlander was Khalid Choukoud die uitkwam op (officieus) 46.29 en als vijfde de finish passeerde. Bij AT5 zei Choukoud „superblij” te zijn met zijn tijd. „Ik zit midden in de voorbereiding van de marathon van Amsterdam. Mooi om hier als eerste Nederlander te finishen. Ik voelde me echt goed, in beter weer had ik hier onder de 46 minuten kunnen lopen.”

Abdi Nageeye, vooraf beschouwd als zijn voornaamste concurrent, loopt niet vaak andere afstanden dan de marathon, waarop hij vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch zilver veroverde. Hij finishte in 47.47 achter Filmon Tesfu (47.12) en Stan Niesten (47.17) als elfde en was daarmee de vierde Nederlander.

Bij de vrouwen ging de winst naar Margaret Kipkemboi. De 29-jarige Keniaanse liep 50.42 (officieus). Dit jaar pakte ze brons op de 10.000 meter bij de WK atletiek in Eugene en won ze de halve marathon van Barcelona. Kipkemboi was met de vrouwen ruim 6 minuten eerder gestart dan de mannen en bleef Langat net voor.

Atlete Brinkman ook bergop snel

09.25 uur: Atlete Nienke Brinkman heeft in de Verenigde Staten de Pikes Peak Ascent gewonnen, een wedstrijd waarin de deelnemers ruim 20 kilometer bergop lopen. Het stijgingspercentage is 11 procent.

Net onder de top van de Pikes Peak in Colorado kwam Brinkman als eerste aan in een wedstrijd uit de Golden Trail World Series. Brinkman finishte na 2 uur, 27 minuten en 26 seconden, niet ver van het parcoursrecord. De Zwitserse trailrunner Maud Mathys werd op ruim een minuut tweede.

Oud-hockeyster Brinkman (28) brak vorig jaar door als marathonloopster en pakte in augustus als eerste Nederlandse een medaille (brons) bij de EK in München.