Premium Het beste van De Telegraaf

’King of Kickboxing’ sleept zege op Jamal Ben Saddik voor poorten van de hel weg Rico Verhoeven na gladiatorengevecht in Gelredome: ’Dit is waar ik voor gemaakt ben’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Rico Verhoeven zet ondanks tegenslag en een flinke wond door en rekent af met Jamal Ben Saddik. Ⓒ ANP

ARNHEM - Het Gelredome liet zich zaterdag als strijdtoneel het best vergelijken met het Colosseum in de tijd van het oude Rome. De 18.000 toegestroomde vechtsportfans kregen in het Arnhemse voetbalstadion ‘brood en spelen’ en zagen een gevecht op leven en dood. In een bloedig gladiatorengevecht, dat een plekje op de werelderfgoedlijst van het kickboksen verdient, trok Rico Verhoeven vooral dankzij zijn vechtershart aan het langste eind.