Excelsior grijpt in 100e minuut de zege bij NEC na spektakelstuk

Met Youri Baas, Sonmje Hansen en de Japanner scoorden drie nieuwkomers bij hun debuut voor NEC. Maar het was Oscar Uddenäs die NEC veel pijn deed. Ver in extra tijd schoot hij de winnende treffer binnen.

Tekst gaat verder onder de video van de winnende goal

NEC bleef vorig seizoen, mede door vijftien keer gelijk te spelen, op een twaalfde plek steken. Dat was niet geheel volgens de verwachtingen. Mede door de komst van doelman Jasper Cillessen was kwalificatie voor de play-offs om Europees voetbal het uitgangspunt. Dat is dit seizoen opnieuw de doelstelling. Met Bram Nuytinck haalde de Nijmeegse club opnieuw een oude bekende terug. Die moet er, samen met Lasse Schöne en Cillessen, voor zorgen dat er voldoende NEC-dna in de vernieuwde selectie zit,

Tavsan begint op bank

Voor de rest heeft de ploeg een flinke metamorfose ondergaan, vooral in aanvallend opzicht. Zo was er geen basisplek weggelegd voor Elayis Tavsan, die lang naar Hellas Verona leek te vertrekken en waarvoor ook belangstelling uit Turkije bestaat. De speler van Jong Oranje maakt echter nog steeds deel uit van de selectie van NEC, maar moest voor de ouverture wijken voor Sontje Hansen. De van Jong Ajax overgenomen buitenspeler kon terugblikken op een uitstekende voorbereiding en kreeg daarom de voorkeur. Kort na de pauze viel hij geblesseerd uit en kwam Tavsan alsnog binnen de lijnen. Die zou ook weer geblesseerd uitvallen.

NEc viert de 2-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Hansen was een van de zes nieuwe gezichten bij de Nijmegenaren. Koki Ogawa is de nieuwe spits. Met de komst van de Japanner onderstreept NEC nogmaals dat het zijn grenzen wil verleggen. Voor de huurling van Yokohama moet de club een buiten-EU salaris neertellen. „Na de promotie was het grote doel om binnen vijf jaar Europees voetbal te spelen. Die doelstelling staat nog steeds overeind”, aldus algemeen directeur Wilco van Schaik.

Model voor nieuwe Excelsior

Bij Excelsior veranderde niet zoveel. Casper Widell is de enige aankoop. Voor de 20-jarige Zweed, afkomstig van Helsingborgs IF telde Excelsior 175.000 euro neer. Dat lijkt een goede investering. Widell deed het, naast Serano Seymor in het centrum van de defensie, heel aardig. Lennard Hartjes kwam transfervrij over van stadgenoot Feyenoord. Bij Excelsior is Redouan el Yaakoubi met zijn 27 jaar de oudste speler. De basisopstelling telde bij de ouverture van het seizoen zes prille twintigers.

De Zweedse spits Richie Omorowa staat een beetje model voor het nieuwe Excelsior. Hij begon op de bank. De talentvolle 19-jarige aanvaller was het afgelopen seizoen bij zijn club IF Brommapojkarna niet eens basisspeler. „Hij moet nog rustiger worden en kan voorlopig in de laatste twintig minuten van een wedstrijd voor de nodige onrust zorgen”, zei trainer Marinus Dijkhuizen.

Dijkhuizen hoopt met zijn jonge selectie op een groeispurt die tot een vijftiende plek moet leiden. De voorsprong in De Goffert betekende een enorme opsteker. Couhib Driouech was op de rechterflank veel te snel voor Youri Baas, die verdedigend herhaaldelijk niet thuis gaf. Spits Nikolas Agrafiotis kwam bij de eerste paal voor zijn man en schoot knap raak.

Ajax-goals

Door twee goals met een Ajax-signatuur ging NEC toch met een voorsprong de rust in. Huurling Youri Baas, de zwakste schakel van NEC, kopte raak uit een voorzet van Bart van Rooij. Sontje Hansen zette de verhoudingen op zijn kop. Hij kreeg teveel ruimte van de defensie van Excelsior, die beleefd een stapje terug deed, en schoot de bal in de verre hoek. NEC haalde zodoende het maximale uit een dramatisch gespeelde eerste helft.

Tot een ander speelbeeld leidde die voorsprong niet. Excelsior bleef met goed combinatievoetbal de aanval zoeken. Bij een hoekschop bewees Widell dat hij ook aanvallend sterk is. De lange Zweed strafte met het hoofd de slechte organisatie bij NEC af. Even later stond het alweer 3-2. Ogawa, lang onopvallend, knikte ook raak uit een corner. Het was zijn enige wapenfeit, want hij werd niet veel later gewisseld.

Vanaf de bank moest hij toekijken hoe invaller Omorowa een voorzet binnengleed en Excelsior weer op gelijke hoogte bracht. NEC maakte wanhopig jacht op een winnende treffer. Excelsior counterde gevaarlijk met de winnende treffer van Udennäs als gevolg.

Nuytinck over NEC: ’dit waren wij helemaal niet’

Nuytinck incasseerde wel eens meer met zijn ploeg vier tegengoals in een wedstrijd. Vorig seizoen nog in de Italiaanse serie A, als speler van Udinese en Sampdoria. Maar dan waren de tegenstanders AC Milan of Juventus. Op een 3-4 nederlaag bij zijn rentree voor NEC in De Goffert tegen Excelsior had de 33-jarige verdediger helemaal niet gerekend.

„Dit waren we helemaal niet, aan de bal niet en zeker verdedigend niet”, zei de centrale verdediger uit Nijmegen over zijn eigen ploeg. NEC had een heel behoorlijke voorbereiding achter de rug. „Elke wedstrijd was er een duidelijk plan. Dat zag er allemaal heel goed uit. Maar deze keer was dat gevoel er helemaal niet”, aldus Nuytinck. „Het spel dat wij graag willen spelen met hoog druk zetten kwam er helemaal niet uit. Dan ga je achteruit lopen. Het gevolg was dat het voorin en achterin niet goed stond.”

Nuytinck sprak over een enorme domper. „Excelsior heeft best een aardige ploeg. Maar natuurlijk moeten we er wel van winnen.” Als mogelijke oorzaak wees hij naar de ouverture. „Een eerste wedstrijd verloopt heel vaak anders dan je verwacht. Zo’n ouverture heeft zijn eigen regels. Daar is van tevoren ook het nodige over gezegd.”

Het kon niet voorkomen dat NEC op een dramatische manier aan de wedstrijd begon. Dat zijn ploeg daarna nog twee keer een voorsprong verspeelde was voor Nuytinck ronduit teleurstellend. „Dat er zulke hoge verwachtingen zijn van NEC gaf een extra lading aan deze wedstrijd. Daarom was iedereen extra nerveus. Hoge verwachtingen heb ik zelf ook. En die heb ik nog steeds. Natuurlijk is dit een klote-resultaat, maar we moeten niet dramatisch doen. Er zit kwaliteit genoeg in deze groep.”

De ervaren verdediger heeft geregeld contact met technisch-directeur Carlos Aalbers. Hij heeft er begrip voor dat de selectie de afgelopen weken krap was waardoor partijtjes elf-tegen-elf niet gespeeld konden worden. „Voor de juiste afstemming is dat nodig. Maar NEC haalt niet zomaar spelers. De club kiest kwaliteit, spelers die ons verder kunnen brengen. Daar heb ik alle begrip voor.”

De rentree in de Eredivisie was dus voor Nuytinck geen onverdeeld succes. „Dat is toch heel anders dan met drie verdedigers spelen zoals ik in de serie A gewend was. Het is wennen, ook voor mij. Maar zeker tegen Excelsior had ik geen vier tegengoals verwacht.”

Een paar meter verderop vierde Excelsior met luid gezang de verrassende triomf. Vorig seizoen schoot de formatie van Marinus Dijkhuizen ook al met een overwinning uit de startblokken. „Mijn ploeg heeft mij positief verrast”, zei de trainer. De fitste ploeg heeft gewonnen. We hebben veel geoefend tegen sterke tegenstanders. Dat betaalde zich uit. Ik had geen idee hoe mijn ploeg ervoor stond. Er is nog extra op corners getraind omdat we moeilijk scoorden. Daar gaat er één van in. En we scoren nog drie goede goals. We waren met een spits bezig. Maar ik vind het ook best als het zo blijft gaan.”