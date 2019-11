Sport Kort: Windsurfen krijgt nieuw gezicht bij Spelen

09:49 uur: Het windsurfen op de Olympische Spelen van Parijs 2024 krijgt een ander gezicht. De wereldzeilbond World Sailing heeft besloten de traditionele RS:X-plank te vervangen door de zogenoemde iFoil, een plank met een vleugelconstructie aan de onderkant. De ledenvergadering moet zaterdag nog haar goedkeuring verlenen, maar dat lijkt een formaliteit.

Windfoilen wordt daarmee een nieuw spectacualair onderdeel van het olympische zeilen. De commissie die zich over het materiaal uitspreekt gaf na testsessies op het Gardameer afgelopen maand het advies voor de Spelen van 2024 over te stappen op de iFoil. Het bestuur van World Sailing ging daarin mee. „Daarmee is de wens van de sporters gerespecteerd”, zegt Jaap Zielhuis, hoofdcoach van het Watersportverbond.

Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe toonde zich eerder al en groot voorstander van de invoering van de nieuwe plank, die 50 centimeter boven het water zweeft en veel sneller gaat omdat alleen de draagvleugel in het water komt. „Een stem kan olympisch windsurfen weer groot maken”, twitterde de Tesselaar eerder in de week. Op zijn website was Van Rijsselberghe al in juni duidelijk. „Ik vind foilen écht tof en denk dat het de toekomst heeft. Ook al ben ik zelf twee keer wereldkampioen en twee keer olympisch kampioen met de RS:X geworden, ik pleit voor de foil.” Vijf maanden later krijgt hij zijn zin.

Joost Luiten Ⓒ EPA

Golf: Lichte progressie Luiten in China

09.14 uur: Golfer Joost Luiten heeft zich enigszins hersteld van zijn matige tweede ronde op de HSBC Champions in China. De Rotterdammer kwam in Shanghai tot een ronde van 72 slagen, het baangemiddelde. Vrijdag had hij twee slagen meer nodig gehad, waarmee hij na een redelijke eerste dag (70) wegzakte in het klassement. Luiten klom nu van de 50e naar de 44e plaats. Luiten kwam ditmaal tot drie birdies, een bogey en een double bogey. Hij staat nu op 216 slagen.

De leiding van het toptoernooi met liefst 9 miljoen euro aan prijzengeld kwam in handen van Rory McIlroy. De Noord-Ier kwam voor de derde dag op rij tot een score van 67 slagen en een totaal van 201.

Daarmee loste hij de Engelsman Matthew Fitzpatrick af aan kop. Die zag ook de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen (202) passeren en deelt nu de derde plaats met de Amerikaan Xander Schauffele. Beiden staan op 203 slagen.

Lebron James Ⓒ AFP

Basketbal: James op schot voor winnend Lakers

08:44 uur: Los Angeles Lakers boekte vrijdag de vierde zege op rij in de NBA. In het duel der NBA-sterren LeBon James en Luka Doncic, de jonge vedette van Dallas Mavericks, moest een verlenging de beslissing brengen. Die viel in het voordeel van James, die net als zijn jonge rivaal tot indrukwekkende cijfers kwam.

De 34-jarige James was goed voor een triple-double: 39 punten, 12 rebounds en 16 assists. Doncic, de 20-jarige Sloveen, kwam eveneens tot drie dubbele cijfers: 31 punten, 13 rebounds en 15 assists. De Texanen domineerden met name in de eerste helft, maar zagen de Lakers dankzij Danny Green kort voor tijd de stand op 103-103 brengen. Dat betekende extra tijd waarin de Lakers uitliepen naar een 119-110-overwinning. Na het verlies tegen stadgenoot Clippers op de openingsdag staat LA Lakers nu aan kop in de Western Conference met vier overwinningen tegen één nederlaag.

Golden State Warriors was zonder de geblesseerden Klay Thompson en Stephen Curry niet in staat San Antonio Spurs te stoppen. De gasten wonnen in Oakland met duidelijke cijfers: 110-127. De Spurs hebben na vijf duels dezelfde score als de Lakers. In de Eastern Conference staat Boston Celtics eveneens op vier zeges en één verliespartij. Boston won met 104-102 van New York Knicks. De leiding in de oostelijke divisie is in handen van Philadelphia 76’ers; de enige nog ongeslagen ploeg in de NBA komt zaterdag weer in actie.