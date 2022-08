Premium Het beste van De Telegraaf

Schotten hielden ploeg na verloren Europa League-finale aardig bij elkaar Gio kan Rangers na twaalf jaar terugbrengen bij elite

Giovanni van Bronckhorst tijdens de training een dag voor het treffen tegen PSV. Ⓒ Action Images via Reuters

MILNGAVIE - De hunkering naar Champions League-voetbal is bij Rangers FC minstens zo groot als bij PSV. Waar de Eindhovenaren het nu al drie seizoenen zonder deelname aan het meest prestigieuze toernooi ter wereld moeten stellen, daar was Rangers in het seizoen 2010/2011 voor het laatst present in de groepsfase van het kampioenenbal. ,,Het is voetbal op het hoogste niveau. Ik heb eerder in de Champions League gecoacht. Daar wil je bij betrokken zijn, als coach, als speler en als club”, weet Van Bronckhorst.