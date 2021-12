Skeletonster Kimberley Bos grijpt leiding in wereldbeker: ’Heel cool’

Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die het wereldbekerklassement aanvoert. „Heel cool. Dit is wel een ding op een verlanglijstje, zoals ook een wereldbekerwedstrijd winnen dat ook is. Volgende week mag ik in Winterberg starten in een gele ’bib’. Die wordt na afloop zeker ingelijst en opgehangen thuis.”

De Duitse Tina Hermann zegevierde in eigen land. De viervoudig wereldkampioene, die begin dit jaar in Altenberg haar wereldtitel prolongeerde, was over twee runs de snelste met 1.55,36. Bos moest bijna een halve seconde toegeven. Na de eerste run stond de Gelderse op de vierde plaats. „Ik ben heel tevreden met dit resultaat. Ik was vandaag een stuk sneller dan ik hier ooit ben geweest, zowel bij de start als onderin de baan.”

Bos, al vrijwel zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Beijing, nam de leiding in het klassement na drie wedstrijden met 596 punten. De 21-jarige Russin Alina Tararitsjenkova, die tweede werd in Altenberg, staat tweede in de wereldbekerstand, met 2 punten minder. Nikitina zakte naar de derde plaats met 586 punten. De 29-jarige Russin had in Innsbruck beide wedstrijden gewonnen. Volgende week is in Winterberg de vierde wereldbeker van het seizoen.

„Ik weet niet of ik het klassement nu ook kan winnen”, zegt Bos. „Dat moeten we van week tot week bekijken. Het is misschien een cliché, maar zeker in een sport als skeleton kunnen omstandigheden veel doen. Dit is al heel mooi en ik ga nu eerst maar eens van deze prestatie genieten.”