Bandenexpert verwacht zwaarste Spaanse Grand Prix

,,De huidige auto’s zijn sneller dan ooit en de Spaanse Grand Prix is nog nooit verreden in augustus. Met die wetenschap moet dit de meest veeleisende race voor de banden worden die we hebben gezien op het Circuit de Catalunya”, aldus Isola.

In Barcelona wordt het komend weekeinde rond de dertig graden, nog warmer dan in Silverstone. Wel neemt bandenleverancier Pirelli de hardst mogelijke compounds mee, dezelfde als tijdens het door Lewis Hamilton ternauwernood gewonnen eerste race-weekeinde in Engeland. Afgelopen weekeinde waren de banden een gradatie zachter en kwam Mercedes enorm in de problemen.

,,De omstandigheden zijn compleet anders dan tijdens de wintertests in februari. Vanwege de temperatuur en alle verbeteringen die zijn aangebracht op de auto’s”, weet Isola. ,,De verwachte, hoge temperaturen zullen de degradatie van de banden verhogen op een circuit dat al bekend staat als zwaar op de banden. Het zal dus belangrijk worden om het rubber te managen en enige vorm van oververhitting te voorkomen. De vrije trainingen worden cruciaal om het gedrag van de banden nauwkeurig vast te stellen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf na de zege van Verstappen al aan dat hij en zijn team goed moeten onderzoeken hoe ze een race als afgelopen zondag de volgende Grand Prix in Barcelona kunnen voorkomen. Vermoedelijk zullen Hamilton en Bottas vrijdag tijdens de eerste trainingen dus rondrijden met een andere afstelling, om op die manier te testen of de banden langer meegaan.

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.