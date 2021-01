Hoe tophockeyer Dennis Warmerdam op indrukwekkende wijze afrekende met kanker

Tweeënhalf jaar geleden speelt Dennis Warmerdam zijn afscheidswedstrijd als hockeyer. Door een uiterst zeldzame vorm van spierkanker is het vrijwel uitgesloten dat hij ooit nog terugkeert op topniveau. Maar na een ongekende revalidatie is Warmerdam terug in het eerste elftal van Pinoké. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Met zijn aanwezigheid in de schaduwgroep van het Nederlands elftal beleefde het wonderlijke verhaal van medisch mirakel Dennis Warmerdam (26) onlangs een tussentijdse apotheose. De hockeyer van Pinoké, wiens rechterarm vanwege een zeldzame vorm van kanker geamputeerd dreigde te worden, is helemaal terug. „Het voelde alsof ik iedereen in de maling had genomen.” Het verhaal van een moedige inspirator.