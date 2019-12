Gouden handbalsters onthaald met lijflied ’Lekker ding’

Artiesten John West en Lange Frans zongen in het NH-hotel bij Schiphol de wereldkampioenen toe met hun lijflied dat de speelsters bij elke wedstrijd op het WK zongen in de kleedkamer: ’Lekker ding’.

Jessy Kramer, Estevana Polman en Angela Malestein van de Nederlandse handbalsters op het podium. Ⓒ ANP

De internationals zongen onder aansporing van aanvoerster Danick Snelder hossend op een podium uit volle borst mee. De vermoeiende vlucht vanuit het verre Japan vloeide voor even uit de benen.

Minister Bruno Bruins van Sport was in alle vroegte al aanwezig om de handbalploeg te feliciteren. „De finale tegen Spanje was er een waarvan je blijft zeggen: waar was jij toen de handbalmeiden wereldkampioen werden? Die finale was zo spannend en wat was de ontlading groot toen Lois Abbingh twee seconden voor tijd die bal voor goud erin gooide”, zei Bruins. „En tijdens de halve finale tegen Rusland hebben we de ministerraad onderbroken om even te kijken.”

De Nederlandse handbalsters krijgen felicitaties van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens een persmoment in Hoofddorp. Ⓒ ANP