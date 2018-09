Jørgensen onzeker bij Feyenoord

Zeker ook omdat Nicolai Jørgensen mogelijk niet meespeelt. "Hij voelde zich vandaag niet helemaal fit en ik zal geen risico nemen met spelers met lichte klachten. Sven Nieuwkoop en Sam Larsson staan er wel goed voor", aldus de trainer, die zelf jarenlang in Engeland voor Arsenal voetbalde.

"Het is duidelijk dat Manchester City momenteel een van de beste teams in Europa", was Van Bronckhorst zich bewust van de lastige opdracht die Feyenoord voor de kiezen krijgt.

"Iedereen weet dat het morgen een enorme opgave wordt. Maar optimisme zit in mijn karakter. Het doel is om resultaat te halen", besloot Van Bronckhorst, die met Feyenoord na vier duels nog steeds van de pijnlijke nul af moet.

Toornstra

Ook Jens Toornstra weet dat het zeer lastig wordt voor de Rotterdammers. Toch is de middenvelder strijdvaardig. "We moeten er alles aan doen onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Zolang er hoop is, moet je vertrouwen houden", aldus Toornstra die in het laatste duel met Shakhtar Donetsk (1-2 nederlaag) negentig minuten op de bank zat.

Aanvoerder

Bij afwezigheid van de geschorste Karim El Ahmadi en de al langer geblesseerde Eric Botteghin draagt doelman Brad Jones dinsdag in Manchester de aanvoerdersband.

Renato Tapia kreeg zaterdag in het thuisduel met VVV-Venlo (1-1) na WK-kwalificatiewedstrijden nog rust, maar kan weer spelen. "Tapia is fris'', zei de trainer van Feyenoord.

"Bart Nieuwkooop en Sam Larsson staan er ook goed voor", aldus Van Bronckhorst, die vanwege de vrijwel uitzichtloze situatie ook naar de belangen in de eredivisie moet kijken. Feyenoord moet zaterdag op bezoek bij FC Groningen.