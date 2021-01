Fans FC Emmen bedenken alternatief om selectie te versterken

Ze mogen weliswaar niet het stadion in om de ploeg van trainer Dick Lukkien aan te moedigen, maar de fans zamelen wel geld in om versterking van de selectie mogelijk te maken. De actie van de ’twaalfde man’ ging op 12 januari om 12.12 uur van start en duurt twaalf dagen.

In het eerste uur werd bijna 3000 euro opgehaald. „De supporters zijn van mening dat de promotie van FC Emmen in 2018 de hele provincie Drenthe een ’positieve boost’ heeft gegeven”, staat op de website ’Ga staan als je voor Emmen bent’ die de fans hebben opgezet. „Het zou daarom een doodsteek voor zowel de club als de gehele provincie zijn wanneer het Drentse Eredivisieavontuur in 2021 tot een vroegtijdig einde komt. Door te doneren, hebben we er als supporters alles aan gedaan.”

De ploeg uit Drenthe wacht nog altijd op de eerste competitiezege van het seizoen. Met 5 punten uit vijftien wedstrijden staat Emmen onderaan. De ploeg van Lukkien neemt het dinsdagavond in Almelo op tegen Heracles. Maandag presenteerde Emmen met middenvelder Jari Vlak, die overkwam van FC Volendam, de eerste versterking van 2021.

