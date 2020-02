FC Utrecht kwaad op rellende supporters in Frankrijk

„FC Utrecht distantieert zich van het vertoonde gedrag van de groep die zich afgelopen zaterdag in Sedan bevond”, zo laat de club in een statement weten. Ⓒ ANP

UTRECHT - FC Utrecht is kwaad op een groep supporters die afgelopen weekeinde in de Franse stad Sedan aan het vechten was met een groep aanhangers van Bastia. Het gaat om twintig tot dertig fans van FC Utrecht.