‘Niet Red Bull, maar Max Verstappen won in Imola’

Het gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is aan. De twee kemphanen van Red Bull en Mercedes zijn samen van een totaal ander niveau dan de rest, zo bleek dit weekend weer in Imola. In een nieuwe Formule 1-podcast analyseren oud-coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren de chaotische maar spectaculaire race. Wie heeft op dit moment de beste papieren: Red Bull of Mercedes?