Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb geen tijd in mijn hoofd, ik wil de finish halen’ Sifan Hassan aan vooravond marathondebuut: ’Ik ben al een maand nerveus’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Sifan Hassan (r.) heeft het ondanks haar nervositeit prima naar haar zin tijdens de persconferentie in Londen, waar ze zondag voor het eerst in actie komt op de marathon. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - „Ik ben al een maand nerveus en best bang voor de marathon.” Dat zegt Sifan Hassan in Londen, twee dagen voor haar debuut in een race over 42 kilometer en 195 meter. „Dit plan gaat elke seconde door mijn hoofd. Ik weet niet of ik de finish ga halen.”