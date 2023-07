Uitslagen en standen Tour de France: Philipsen slaat direct toe in sprint

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Jasper Philipsen is een blij man Ⓒ ANP/HH

Jasper Philipsen heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. De 25-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck was na 193,5 kilometer tussen Amorebieta-Etxano in het Spaanse Baskenland en Bayonne in Frankrijk de snelste van de eerste massasprint in deze Tour. Hij bleef de Duitser Phil Bauhaus en de Australiër Caleb Ewan voor. Fabio Jakobsen werd vierde, Dylan Groenewegen achtste.