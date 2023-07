Vooruitblik derde Tour-etappe: ’Jakobsen en Groenewegen kunnen aan de bak’

Voor het eerst deze Tour de France een finish op Frans grondgebied. Vlak is het niet helemaal, maar de rappe mannen lijken hier voor het eerst aan bod te gaan komen. Zeker doordat de eindfase vlak is. Wel moeten er eerst vijf klimmetjes bedwongen worden, maar die liggen dus allemaal in het eerste gedeelte van het parcours. Breukink voorziet dan ook de eerste massasprint.

„In principe is dit dé kans voor de sprinters. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen kunnen aan de bak. Die klimmetjes moeten ze kunnen overleven. Het spel is daarna dan ook op de wagen voor de snelle mannen.”

Voordeel

Jasper Philipsen maakte dit seizoen wellicht als sprinter nog de meeste indruk, maar topfavoriet wil Breukink hem ook weer niet noemen. „Niet per se, nee. Ik denk dat Jakobsen en Groenewegen net zoveel kans maken.”

Wel is het zo dat Philipsen - met wellicht Mathieu van der Poel als ideale lead-out - de dagen ervoor beter voor de dag komt, omdat hij klimmetjes beter kan verteren. „Wellicht dat dit hem een voordeel geeft. Verder valt Caleb Ewan al een paar jaar tegen in de Tour, dus die zal ook wel een keer weer moeten.”

Fabio Jakobsen Ⓒ ANP/HH

Wie staat er op is de vraag. De nieuwe generatie? Of toch Mark Cavendish, op jacht naar een historische 35e ritzege? „Ik denk niet dat hij in het begin al gaat winnen. Wellicht verderop in de Tour. Niet per se nu.” Op de Champs-Elysees dan maar? „Daar moeten ze nog wel heel veel bergen voor over”, sluit Breukink lachend af.

Volg de etappe hier via ons Live Widget