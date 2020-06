Verstappen: ’Ik droom er heel vaak over’

Max Verstappen tijdens een simulator-evenement in 2016. Ⓒ Red Bull

Max Verstappen (22) staat te trappelen om weer in een echte Formule 1-auto te stappen. Vrijdag is het zover, als in Oostenrijk de eerste twee vrije trainingen worden verreden. In een mini-documentaire van Ziggo Sport vertelt Verstappen over de afgelopen maanden zonder racen.