Paret-Peintre pakt fraaie dagzege in Giro, Evenepoel verliest roze trui

De Let Tom Skujins werd op een kleine minuut derde. Koen Bouwman, vorig jaar tweevoudig ritwinnaar in de Giro, was op de zevende plaats de eerste Nederlander. In het klassement heeft Leknessund 28 seconden voorsprong op Evenepoel. Paret-Peintre is derde op een halve minuut.

Verloop koers

De rit kende een een zeer onrustig verloop. Er gebeurde van alles: peloton in drie stukken, valpartijen en stromende regen. In die weersomstandigheden werd er de eerste 80 km een verschroeiend tempo gereden, waardoor ontsnappingspogingen steeds in de kiem werden gesmoord.

De nummer 2 van het klassement Joao Almeida moest al vroeg in de etappe een kloof naar het peloton dichtten, maar dat lukte. Ook rozetruidrager Evenepoel miste even de slag in de afdaling, maar kwam rap terug door het werk van zijn ploeg.

Zevental rijdt weg

Bauke Mollema moest al vroeg lossen, een tegenvaller want hij zou eventueel voor de dagwinst willen gaan. Na meerdere pogingen lukte het eindelijk om een kopgroepje te vormen: Paret-Peintre (AGR), Nicola Conci (ADC) , Vincenzo Albanese (EOK), Warren Barguil (ARK), Leknessund (DSM). Amanuel Gehbreigzabhier (TFS) en Toms Skujinš (TFS) waren weggereden.

Ze kregen de zegen van Evenepoel en de rest van het peloton. De Belgische wereldkampioen wist dat hij vrijwel zeker zijn roze trui zou verliezen, maar hij had vooraf al aangegeven dat niet erg te vinden. De Noor Leknessund reed virtueel in het roze.

Vechten tegen de verzuring op slotklim

De zeven kregen ruim 5,5 minuut voorsprong en gingen het in de slotfase uitmaken voor de ritzege. Althans, zo leek het in eerste instantie. Het peloton wist het binnen no time terug te brengen tot 3 minuten, met nog 6,5 km klimmen op de ’slotberg’.

Het zevental viel totaal uit elkaar en vocht tegen elkaar, de verzuring in de benen en het naderende peloton. Leknessund mikte op een dubbelslag, Paret-Peintre kon net bij hem aanhaken. Het duo ging het uitmaken voor de ritwinst. De Fransman mocht de dagwinst pakken, want het roze was voor Leknessund.

Peloton op 2 minuten

Het peloton met klassementsleider Evenepoel finishte op 2 minuten van de ritwinnaar. Die marge was genoeg voor Leknessund, die hoger stond geklasseerd dan Paret-Peintre, om de roze leiderstrui over te nemen van de Belg.

Woensdag volgt de vijfde etappe van Atripalda naar Salerno over 171 kilometer.

