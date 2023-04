Engeland en Wiegman winnen Finalissima van Brazilië

Halverwege de eerste helft was het raak voor de Engelsen. Na een snel lopende aanval over de rechterflank was Ella Toone het eindstation. Engeland speelde sowieso een dominante eerste helft, al waren de Brazilianen wel een paar keer gevaarlijk op de counter.

Brazilië begon met een paar omzettingen en veel meer druk aan de tweede helft, maar Engeland leek de zege over de streep te spelen. In de blessuretijd kregen de Zuid-Amerikanen echter loon naar werken. In de derde minuut van de blessuretijd tekende Andressa Alves da Silva voor de gelijkmaker.

Dus moesten strafschoppen het duel beslissen. Voor de Engelsen miste uitgerekend doelpuntenmaakster Toone, maar direct daarna werd het evenwicht hersteld doordat Tamires eveneens haar penalty gekeerd zag worden. Rafaelle schoot vervolgens voor Brazilië tegen de lat. Engeland maakte vervolgens geen fout meer en dus mag Wiegman weer een prijs bijschrijven.