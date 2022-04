Sport Kort: Amerikaanse tennisfinale in Houston

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Amerikaanse tennisfinale in Houston

07.18 uur: De finale van het ATP-toernooi in Houston gaat tussen twee Amerikaanse tennissers. Reilly Opelka en John Isner strijden op het gravel in Texas om de eindzege.

Opelka, de nummer 18 van de wereld, versloeg in de halve finales de Australiër Nick Kyrgios in twee sets: 6-3 7-5. De 24-jarige Amerikaan had een ronde eerder een einde gemaakt aan de opmars van de Nederlandse qualifier Gijs Brouwer. Opelka won eerder dit jaar al het toernooi van Dallas. Hij versloeg Isner toen in de halve finales via twee tiebreaks, waarvan de laatste de boeken in ging als de langste ooit op de ATP Tour. Opelka won die tiebreak met 24-22. Isner (27) bereikte in Houston de eindstrijd met een zege op Cristian Garín uit Chili: 4-6 6-3 6-4.

Op het vrouwentoernooi van Charleston gaat de finale tussen olympisch kampioene Belinda Bencic en Ons Jabeur. De Zwitserse versloeg Ekaterina Alexandrova uit Rusland met 6-4 6-3, de Tunesische rekende af met de Amerikaanse Amanda Anisimova: 2-6 6-1 6-4.