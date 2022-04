Sport Kort: Anderlecht plaatst zich voor play-offs België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcoureur Bastianini boekt in Austin tweede GP-zege in 2022

21.27 uur: Motorcoureur Enea Bastianini heeft bij de Grote Prijs van Amerika zijn tweede zege van het seizoen geboekt. De 24-jarige Italiaan passeerde op zijn Ducati op het circuit van Austin met nog enkele ronden te gaan Jack Miller. De Australiër werd uiteindelijk derde, nadat de Spanjaard Alex Rins hem in de laatste ronde ook nog passeerde.

Jorge Martin had zaterdag poleposition veroverd, maar verloor de leiding meteen al bij de start aan Miller. Hij werd achtste. Bastianini, die dit seizoen al de openingsrace in Qatar won, had zich als vijfde gekwalificeerd. Hij kwam gedurende de race opzetten en was in de slotfase de snelste.

Anderlecht plaatst zich voor play-offs door zege op Kortrijk

21.26 uur: Anderlecht heeft zich als vierde club in de Belgische Jupiler Pro League geplaatst voor de play-offs. De ploeg van coach Vincent Kompany won met enige moeite met 3-2 van Kortrijk en bleef daarmee nummer 5 KAA Gent voor.

Gent won met 5-0 van OH Leuven, maar heeft 2 punten minder dan Anderlecht dat zelfs nog FC Antwerp passeerde op de ranglijst. De club uit Brussel plaatst zich net als eerder koploper Union, titelverdediger Club Brugge en FC Antwerp voor de play-offs.

Anderlecht kwam nog op achterstand. Trent Sainsbury benutte namens de thuisploeg een strafschop in de 20e minuut. Joshua Zirkzee maakte 5 minuten later gelijk. Na de rust zette Anouar Ait El Hadj Anderlecht op 2-1. Zijn eerste schot werd nog geblokt, maar in de rebound was het wel raak. Christian Kouamé zorgde 5 minuten later op aangeven van Zirkzee voor de derde treffer. Bryan Reynolds bracht de spanning weer terug met de 3-2. Faïz Selemani was zelfs dicht bij de gelijkmaker. Zijn corner belandde op de paal, maar Anderlecht hield stand.

KAA Gent deed wat het moest doen om kans te maken op de play-offs. Julien De Sart en Tarik Tissoudali hadden voor de 2-0-voorsprong gezorgd. In de slotfase scoorde Andrew Hjulsager nog en daarna de in Amsterdam geboren Marokkaan Tissoudali nog twee keer.

Mountainbikester Terpstra tweede in wereldbeker Brazilië

19.56 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd crosscountry in het Braziliaanse Petrópolis als tweede geëindigd. De 31-jarige Nederlandse, afgelopen jaar al tweede op de EK en WK, moest alleen de Australische Rebecca McConnell voor zich dulden. Loana Lecomte uit Frankrijk werd derde.

Lecomte reed lang aan de leiding in de wedstrijd in het Braziliaanse bos, maar werd bijgehaald door Terpstra. In de slotfase van de race haalde McConnell Terpstra nog in, nam een voorsprong en gaf die niet meer weg. Terpstra kwam uiteindelijk op 17 seconden binnen. Anne Tauber eindigde als tiende.

Bendsneyder zevende in GP van Amerika in Moto2

19.55 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de Grote Prijs van Amerika 9 punten gepakt in het WK in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer die rijdt voor team Pertamina Mandalika SAG eindigde op het circuit van Austin als zevende. Dat is zijn beste resultaat dit seizoen.

De zege ging na een race met veel incidenten en uitvallers naar Tony Arbolino, voor de Japanner Ai Ogura en de Brit Jake Dixon. Voor de Italiaan was het de eerste zege in de Moto2. De leiding in de WK-stand blijft in handen van Celestino Vietti, die uitviel in Austin maar met 70 punten Ogura en Arbolino voorblijft. Bendsneyder staat veertiende met 17 punten.

Bendsneyder was na een twaalfde plaats in de kwalificaties vertrokken op de vierde startrij. Zonta van den Goorbergh startte als 22e. In de eerste ronde van de wedstrijd was er een massale valpartij, waar ook Van de Goorbergh bij onderuitging. De 16-jarige Brabander kon niet verder.

Springruiter Smolders eindigt als tweede in wereldbekerfinale

19.06 uur: Springruiter Harrie Smolders is in Leipzig met zijn paard Monaco tweede geworden in de wereldbekerfinale. De 41-jarige Nederlander pakte in 2016 ook al zilver, toen nog met het paard Emerald. De zege ging naar de Zwitser Martin Fuchs met 5 strafpunten. Jens Fredricson uit Zweden eindigde net als Smolders met 8 strafpunten, maar werd derde door een mindere tijd.

Smolders noemde de tweede plaats „geweldig.” „Dit was Monaco’s eerste kampioenschap, het is een fantastisch resultaat. Monaco was in supervorm de hele week.”

Bondscoach Jos Lansink, die in deze rol zijn eerste kampioenschap beleefde, had op meer gehoopt. „We waren er dichtbij. Het had nog iets beter gekund. Dat is de sport. Harrie heeft heel goed gereden en zijn paard Monaco sprong heel goed.”

Goffin wint in Marrakesh zijn zesde ATP-titel

19.05 uur: David Goffin heeft het ATP-toernooi van Marrakesh gewonnen. De 31-jarige Belg versloeg in de finale in drie sets de Slowaak Alex Molcan: 3-6 6-3 6-3.

Voor de Belg, die momenteel de nummer 74 van de wereld is maar in 2017 nog zevende stond, is het de eerste toernooizege van 2022 op de ATP Tour en de zesde in totaal. Goffin won zijn laatste titel in februari vorig jaar in Montpellier.

Goffin had zijn eerste partij van dit jaar nog verloren van de Slowaak, die op de 65e plaats op de wereldranglijst staat. Molcan, die de als eerste geplaatste Félix Auger-Alliasime en ook de als zesde geplaatste Botic van de Zandschulp had verslagen, begon goed met winst in de eerste set. In de tweede set brak Goffin zijn tegenstander een keer vaker en trok de stand weer gelijk.

Meteen in de derde set won de Belg op de opslagbeurt van de Slowaak. Die marge hield hij vervolgens vast. Op 5-3 pakte Goffin op zijn tweede matchpoint de zege.

Menner Bram Chardon wint wereldbekerfinale voor tweede keer

14.29 uur: Menner Bram Chardon heeft voor de tweede keer de wereldbekerfinale bij de vierspannen gewonnen. De 28-jarige Chardon, zoon van veelvoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon, hield in Leipzig de Australiër Boyd Exell van diens tiende wereldbekertitel. Chardon won de wereldtitel in 2019 voor het eerst.

De Nederlander was vrijdag de beste in de eerste ronde, maar Exell nam zondag in de tweede ronde de leiding over. In de zogeheten drive-off met de bovenste drie van het klassement ging de strijd om het goud tussen de Nederlander en de Australiër. Beide menners maakten een fout en kregen daarvoor 4 strafseconden. Chardon legde het parcours wat sneller af dan Exell en won zo voor de tweede keer de wereldbeker. Hij prolongeerde vorig jaar in Boedapest al zijn Europese titel.

Koos de Ronde, de tweede Nederlandse deelnemer in Leipzig, eindigde op de vijfde plaats.

Australische sprinter Ewan wint eerste etappe Ronde van Turkije

13.48 uur: De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De renner van Lotto Soudal zegevierde na een rit over 207 kilometer van Bodrum naar Kusadasi in de massasprint. Danny van Poppel eindigde als vierde, Cees Bol werd zesde.

Ewan klopte de Belg Jasper Philipsen, Kaden Groves uit Australië kwam als derde over de finish. De 27-jarige Australiër vierde zijn vierde overwinning van het seizoen. Ewan won eerder etappes in de rondes van Saudi-Arabië en de Var en in Tirreno-Adriatico. De sprinter stapte na een val af in de Tirreno en miste daarna Milaan-Sanremo vanwege buikgriep. In Turkije, waar hij drie jaar geleden twee ritzeges boekte, maakt Ewan zijn rentree.

De Ronde van Turkije telt acht etappes en eindigt volgende week zondag in Istanbul.

Basketballer Embiid bezorgt ’Sixers’ vijftigste zege in NBA

08.27 uur: Basketballer Joel Embiid heeft Philadelphia 76ers de vijftigste overwinning van dit seizoen in de NBA bezorgd. De 28-jarige Kameroener tekende tegen Indiana Pacers (133-120) voor 41 punten. Embiid pakte ook nog eens 20 rebounds.

De ’Sixers’ zijn in het oosten in ieder geval zeker van een plek bij de eerste vier en daarmee thuisvoordeel in de play-offs. De ploeg uit Philadelphia sluit de reguliere competitie zondag af tegen Denver Nuggets en kan dan mogelijk nog een plek winnen in de stand, ten koste van Boston Celtics. De play-offs starten over een week, daarvoor vindt nog een zogeheten play-in plaats tussen de nummers 7 tot en met 10 in zowel het oosten als het westen.

Embiid behoort tot de kandidaten om te worden uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van het reguliere seizoen. De 2,13 meter lange basketballer maakte gemiddeld 30,6 punten per wedstrijd, waarmee hij de ranglijst van de NBA aanvoert.

Amerikaanse tennisfinale in Houston

07.18 uur: De finale van het ATP-toernooi in Houston gaat tussen twee Amerikaanse tennissers. Reilly Opelka en John Isner strijden op het gravel in Texas om de eindzege.

Opelka, de nummer 18 van de wereld, versloeg in de halve finales de Australiër Nick Kyrgios in twee sets: 6-3 7-5. De 24-jarige Amerikaan had een ronde eerder een einde gemaakt aan de opmars van de Nederlandse qualifier Gijs Brouwer. Opelka won eerder dit jaar al het toernooi van Dallas. Hij versloeg Isner toen in de halve finales via twee tiebreaks, waarvan de laatste de boeken in ging als de langste ooit op de ATP Tour. Opelka won die tiebreak met 24-22. Isner (27) bereikte in Houston de eindstrijd met een zege op Cristian Garín uit Chili: 4-6 6-3 6-4.

Op het vrouwentoernooi van Charleston gaat de finale tussen olympisch kampioene Belinda Bencic en Ons Jabeur. De Zwitserse versloeg Ekaterina Alexandrova uit Rusland met 6-4 6-3, de Tunesische rekende af met de Amerikaanse Amanda Anisimova: 2-6 6-1 6-4.