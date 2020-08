Lyon met Depay stunten tegen Manchester City

In de 24e minuut kwam Lyon op voorsprong via een fraai schot van Maxwel Cornet. Danny Makkelie riep nog wel de hulp in van de VAR om te kijken of er een buitenspelsituatie aan was voorafgegaan, maar de Nederlandse arbiter kende de treffer definitief toe.

Manchester City had niet echt een antwoord na de verrassende openingstreffer en slaagden er niet in om de Fransen het lastig te maken. Op slag van rust had een uitmuntende pass van Kevin De Bruyne beter verdiend, maar Raheem Sterling zag zijn inzet bij de tweede paal geblokt worden.

Na rust lukte het Manchester City lange tijd niet om het spel naar zich toe te trekken. Pas in het laatste kwart was het dan eindelijk raak. Kevin De Bruyne tekende in de 69e minuut voor de gelijkmaker na aangeven van Sterling: 1-1.

Depay eruit

Met nog ruim een kwartier op de klok werd Memphis Depay, die zijn stempel niet op de wedstrijd wist te drukken, naar de kant gehaald. Moussa Dembélé was zijn vervanger. Een gouden wissel van Lyon-trainer Rudi Garcia zo bleek, want even later zette hij Lyon opnieuw op voorsprong: 2-1. Ook hier moest de VAR even zijn goedkeuring geven aan de treffer.

Vreugde bij Lyon na de 2-1 van Moussa Dembélé. Ⓒ AFP

Sterling kreeg met nog een paar minuten te spelen een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar hij miste voor open doel. Snel daarna gaf Lyon de genadeklap, het was opnieuw Dembélé die scoorde: 3-1.

Lyon neemt het woensdag in de halve finales op tegen Bayern München, dat vrijdag FC Barcelona uitschakelde. Een dag eerder nemen RB Leipzig en Paris Saint-Germain het in de andere halve finale tegen elkaar op.