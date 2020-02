Cees Bol wint in Algarve; Weer zege Jakob Fuglsang in Ruta del Sol

Bol is de tweede Nederlandse winnaar in Portugal. De openingsrit werd gewonnen door Fabio Jakobsen, die nu tekortkwam in de sprint.

De Ronde van de Algarve eindigt zondag met een individuele tijdrit. Vorig jaar werd de rittenkoers gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar.

Tweede ritzege Fuglsang in Ruta del Sol

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ruta del Sol. De renner van Astana, leider ook in het klassement, was de snelste in een sprint van een kleine groep na een rit over bergachtig terrein van Jáen naar Úbeda.

Fuglsang zag in de bochtige en hellende slotmeters onder anderen de Amerikaan Jack Haig en de Belg Dylan Teuns verkeerd sturen en klopte vervolgens de Spanjaard Pello Bilbao en de Amerikaan Brandon McNulty in de sprint.

Antwan Tolhoek was de beste Nederlander op de negende plaats, Maurits Lammertink finishte als tiende. Fuglsang, die eerder al de eerste etappe won, heeft in het klassement 14 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa, Bilbao is op 30 seconden derde.