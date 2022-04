Vera Pauw na stunt tegen Zweden: ’Zo trots op die tijgers’

„Wat een ongelooflijke wedstrijd, met nog een beetje meer geluk hadden we zelfs kunnen winnen”, aldus de 59-jarige Amsterdamse, die 89 interlands speelde en later als trainer en beleidsbepaler het vrouwenvoetbal definitief op de kaart zette in Nederland.

Arsenal-aanvaller Katie McCabe hielp Ierland vlak voor rust met een afstandsschot aan een voorsprong. Kosovare Asllani maakte ruim tien minuten voor tijd de gelijkmaker.

Zweden behoort tot de beste landen van de wereld. Tijdens de Olympische Spelen in Japan kregen de Scandinavische speelsters na een verloren strafschoppenserie tegen Canada nog een zilveren medaille om hun nek gehangen.

Tegen Ierland, dat ’slechts’ de 30e plek bezet op de wereldranglijst, werd pas voor de tweede keer sinds de olympische finale puntenverlies geleden. „Zweden had bovendien sinds 2010 in eigen huis geen punt meer verloren in kwalificatiewedstrijden. Tot gisteravond. Ik ben zo trots op die tijgers!”

Vera Pauw stuurt haar speelsters aan. Ⓒ ANP/HH

Ierland heeft onder Pauw de wind in de zeilen, maar ontbreekt desondanks komende zomer op het EK in Engeland. Het land eindigde in een poule met onder meer het sterke Duitsland als derde. Toch verlengde Pauw in april haar contract tot en met het medio 2023.

Mochten de The Girls in Green zich plaatsen voor het WK van die zomer dan wacht in Nieuw-Zeeland en Australië het eerste eindtoernooi ooit voor de ploeg. Pauw en haar team staan momenteel derde in de kwalificatiepoule, maar hebben nog een wedstrijd tegoed en springen bij een zege voorbij aan nummer twee Finland, dat twee punten meer heeft: 10 om 8. Zweden gaat florissant aan de leiding met een totaal van 19 punten en is al zo goed als zeker van rechtstreekse plaatsing. De negen nummers twee strijden verder in de play-offs. Het WK 2023 wordt het eerste vrouwentoernooi met 32 landen.

Zweden is komende zomer wel van de partij op he EK in Engeland en bovendien een van de tegenstanders van de Oranje Leeuwinnen. Ook Zwitserland en Rusland maken deel uit van groep C. Of de Russische vrouwen mogen afreizen is echter nog onzeker. Dit vanwege de inval in Oekraïne.