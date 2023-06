Lionel Messi maakt snelste goal uit loopbaan bij zege op Australië

Het was een klassieke Messi-goal die The Socceroos na iets meer dan een minuut spelen liet optekenen. Hij kreeg de bal iets buiten het strafschopgebied, creëerde ruimte en schoot vervolgens met links het speeltuig onhoudbaar in de hoek langs AZ-doelman Mathew Ryan.

Daarna duurde het lang voordat er weer gescoord werd. Pas halverwege de tweede helft was raak via de in de rust ingevallen German Pezzella.