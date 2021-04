Lewis Hamilton: ’Strijd met Max tipt nog niet aan de battles met Vettel’

„Max heeft nog niet de status die Sebastian Vettel heeft”, vertelt Hamilton op een persconferentie in aanloop naar de GP van Imola, waarbij de Duitser van Aston Martin naast hem zit. „Ik racete destijds tegen een ongelooflijke coureur en bovendien ook nog een geweldig persoon. Ook het Ferrari-team waar we het tegenop namen was destijds enorm sterk.” Hamilton doelt dan met name op de jaren 2017 en 2018. „Het vergde enorm veel van ons, om weekend na weekend gefocust te blijven en te leveren. Daardoor zijn we ook naar elkaar toegegroeid. Ons onderlinge respect is enorm.”

Toch is Hamilton ervan overtuigd dat Verstappen die stappen in de nabije ook gaat zetten. „Max is een toekomstige wereldkampioen. Of dat dit seizoen al gebeurt of pas later, dat hangt af van de prestaties die het team en ik leveren. Het mag duidelijk zijn dat Red Bull geweldig van start gegaan is. Het totaalplaatje klopt en Max reed direct ontzettend goed. Dus er staat ons een boeiend seizoen te wachten.”

’Ik denk dat de Formule 1 dit ook wil’

De grand prix van Bahrein was al een mooie voorbode. Het bleef immers tot de laatste ronde spannend. „Als dat de hele tijd zo is, is dat prima”, zegt Verstappen. „Ik denk dat de Formule 1 dit ook wil. Ik focus altijd op mezelf. Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik in Bahrein tweede werd. De gevechten met Lewis zijn altijd hard, maar fair. Het loopt eigenlijk altijd wel goed af tussen ons en ik kan goed met hem opschieten.”

Verstappen wijst er in Imola op dat het beeld van de kwalificatie in Bahrein – hij was toen bijna vier tienden van een seconde sneller – wat vertekende. „Lewis verloor drie tienden door een foutje, dus Mercedes zit er heel dichtbij. Al zullen ze dat zelf misschien niet toegeven.”