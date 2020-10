’Bij nieuwe voorzitter moet Ronald Koeman vrezen voor baan bij Barcelona’

Zo blikken Driessen en Verweij terug op de prestaties van Feyenoord, PSV en AZ in de Europa League en blikken ze vooruit op een nieuwe speelronde in de Eredivisie.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Het was een enerverende weekje Europees voetbal, met als dieptepunt de afgetekende nederlaag van Feyenoord in de Kuip tegen Wolfsberger (1-4). Driessen stipt aan dat voormalig trainer Jaap Stam ongeveer een jaar geleden zijn conclusies trok na de afgang in de Klassieker in Amsterdam tegen Ajax (4-0). ,,Gelukkig is Advocaat geen wegloper,’’ aldus de chef voetbal, ,,maar hij zal toch zwaar teleurgesteld zijn. Hij ging ook weer tekeer langs de lijn, om zijn ploeg scherp te krijgen.’’

Dan PSV-coach Roger Schmidt. Hij pleitte ervoor om het interlandvoetbal voorlopig te schrappen. Driessen en Verweij zijn het hiermee eens, omdat je met al die interlands over de hele wereld nauwelijks meer controle over het virus kan houden. Verweij: ,,In elk geval kun je beginnen met de vriendschappelijke duels.’’

Eerder verkondigde Driessen dat Ajax-spits Lassina Traoré pijn doet aan je ogen. Nu scoorde hij tegen VVV-Venlo en Atalanta Bergamo in totaal zes keer, waarbij moet worden aangetekend dat Ajax in Venlo met liefst 13-0 won. Ook versierde hij een penalty in het duel tegen Atalanta Bergamo. Toch blijven Driessen en Verweij erbij dat Tadic de beste spits voor dit Ajax is. Bovendien is het nog de vraag of Traoré zich veel verder ontwikkelt. Ook wordt er uitgebreid teruggeblikt op het Champions League-duel, waarin Ajax een 0-2 voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk met 2-2 gelijkspeelde.

Verder gaat het in de podcast Kick-off over de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, waarin een plekje is ingeruimd voor Daley Sinkgraven. Terecht of niet? De meningen zijn verdeeld. En: hoe ziet de toekomst eruit voor Ronald Koeman als coach bij FC Barcelona, nu de strijd om de nieuwe voorzitter is losgebarsten?