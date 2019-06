Video: Real-aankoop de mist in met hooghouden

Het hooghouden van Ferland Mendy ging niet van een leien dakje. Ⓒ EPA

MADRID - Real Madrid stelt deze dagen bijkans dagelijks een nieuwe aanwinst voor, die dan wordt voorgesteld in het Bernabeu-stadion. Vandaag was het de beurt aan de Fransman Ferland Mendy, die voor 48 miljoen euro werd gehaald bij Lyon. De zenuwen leken hem echter parten te spelen, want toen hij begon te jongleren, liep het mis.