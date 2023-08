Maurice Steijn sommeert Pierre van Hooijdonk te rectificeren

In een door de bekende voetbaladvocaat Jan Kabalt verstuurde brief staat dat de analist en oud-voetballer van onder meer NAC Breda, Feyenoord, Benfica, Fenerbahçe, Celtic en Oranje op de nieuwssite van de NOS en in het voetbalpraatprogramma zelf afstand moet nemen van zijn eerdere uitspraken.

Tekst gaat verder onder de video. Video: ook chef voetbal Telesport Valentijn Driessen sprak over de zaak.

Zo niet dan volgt een kortgeding, waarin door Steijn en zijn advocaat hetzelfde zal worden geëist. Steijn en Kabalt overwegen anders aangifte tegen Van Hooijdonk te doen wegens laster en smaad.

De NOS reageerde maandagavond als volgt: „Iedere uitzending wordt nabesproken. De uitzending van afgelopen zondag wordt momenteel geëvalueerd. Het is niet de eerste uitzending van het seizoen waar we op gehoopt hadden: Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de meningen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie.”