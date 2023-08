Maurice Steijn sommeert Pierre van Hooijdonk te rectificeren

Analist Studio Voetbal moet afstand doen van uitspraken over ’duistere deals met zaakwaarnemers’

AMSTERDAM - Maurice Steijn heeft Pierre van Hooijdonk gesommeerd zijn uitspraken in Studio Voetbal, dat de Ajax-trainer in zijn tijd bij NAC Breda betrokken was bij ’duistere deals met zaakwaarnemers’, te rectificeren. Dat bevestigen bronnen rondom Ajax tegenover De Telegraaf.

Maurice Steijn (links), Pierre van Hooijdonk (r). Ⓒ ANP/HH