Drentse geldboom? Ook Padt in beeld bij Emmen

Speelt Sergio Padt volgend jaar bij FC Emmen? Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het voetbalminnende noorden van het land is in shock. Het kleine FC Emmen, dat jaren werd gezien als de dependance van FC Groningen, heeft zijn interesse kenbaar gemaakt in één van de sterren van de buren: doelman Sergio Padt (30). Al zes jaar doelman bij de ‘Trots van het Noorden’ en meervoudig selectielid van het Nederlands elftal. Nadat ook oud-Groninger Simon Tibbling al werd binnengehaald, moet de volgende ‘dure’ kracht worden losgeweekt. Hoe is het mogelijk?