Assistent Ron Jans vertrekt bij FC Twente: ’Andere ideeën over technische zaken’

Ulderink: „Ik heb twee jaar met heel veel plezier gewerkt bij FC Twente. Onder leiding van Ron Jans hebben we er met de technische staf hard aan gewerkt om de resultaten te halen die we hebben gehaald, met plaatsing voor Europees voetbal als ultieme prijs. Gaandeweg het seizoen kwam ik erachter dat ik over bepaalde technische zaken andere ideeën heb.”

Om te vervolgen: ,,Dat is niet erg, zolang het voor mij maar werkbaar blijft en ik geen concessies aan mezelf hoef te doen. Dat laatste was niet meer het geval en daarom vind ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en besloten heb de club te gaan verlaten. Ik dank iedereen voor de twee mooie jaren bij FC Twente en wens staf, spelers en supporters het allerbeste voor het nieuwe seizoen.”

Technisch directeur Jan Streuer baalt van het vertrek: „Ron Jans, de overige leden van de technische staf, de spelers en ik vinden het uitermate jammer dat Andries deze stap heeft gezet. Hij voelt zich niet meer op zijn plek. Dan rest ons niets anders dan zijn besluit te respecteren. Uiteraard wensen we Andries heel veel succes met zijn verdere carrière.”