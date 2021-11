Premium Het beste van De Telegraaf

Doelpuntenmachine Thijs Dallinga komt toe bloei bij Excelsior: ’Niet bezig met records’

Door Jeroen Kapteijns

Thijs Dallinga Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Er is dit seizoen een onvervalste goalgetter opgestaan in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige Thijs Dallinga, van origine afkomstig uit het Groningse dorpje Siddeburen, maakt indruk met zijn scoringsdrift bij Excelsior. Zijn productie van twintig goals in de eerste zestien speelronden is zelfs nog nooit vertoond in de historie van het voorportaal van de Eredivisie.