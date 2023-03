Charles Leclerc incasseert nu al een gridstraf

Het is in Jeddah pas de tweede race van het seizoen, maar Ferrari moet ook al voor de tweede keer de control electronics (CE) van Leclercs motor vervangen. Dat resulteert in een gridstraf van tien plaatsen.

Ferrari was voor de eerste race in Bahrein al genoodzaakt het onderdeel te vervangen. De ellende werd daarmee niet voorkomen, want Leclerc viel tijdens de seizoensouverture uit met motorpech.