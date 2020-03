Juventus weer aan kop in Italië na winst in spookduel op Internazionale

Aaron Ramsey en invaller Paulo Dybala maakten de doelpunten in een leeg stadion in Turijn. In de Serie A worden tot minimaal 3 april alle duels achter gesloten deuren afgewerkt wegens het nieuwe coronavirus dat Italië zwaar heeft getroffen.

Juventus heeft een voorsprong van een punt op Lazio, de nummer twee van de ranglijst. Internazionale heeft een achterstand van 9 punten op de nieuwe koploper. De club uit Milaan mag nog wel een duel inhalen.

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Juventus. Hij was voor rust gevaarlijk met twee kopballen. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd voor Internazionale. Hij probeerde het doeltreffende schot van Ramsey nog te blokken.