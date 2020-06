’Verstandige Verstappen is onvervangbaar’

De 77-jarige topadviseur heeft alle begrip voor de instelling van zijn nummer één-coureur. „Max heeft verstandig gehandeld. Hij wil de jongste wereldkampioen ooit worden en ging daarom alle risico’s uit de weg.”

Verstappen kon sowieso weinig doen, weet Marko. „In Monaco, waar Max woont, waren de veiligheidsmaatregelen zeer streng. Inwoners mochten slechts een paar uur per dag hun huis uit.”

"Daarom willen wij vanaf de eerste race meteen vol aanvallen"

Marko is trots dat de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen in ’zijn’ Oostenrijk kan plaatsvinden. Hij heeft vanwege alle voorzorgsmaatregelen het volste vertrouwen dat de openingsrace een succes wordt. En wat als er tóch sprake is een coronageval is? „Nou, Verstappen is onvervangbaar, maar voor beide teams (zowel Red Bull als dochterteam Alpha Tauri, red.) hebben we Sergio Sette Camara achter de hand.”

Hand schudden

Desondanks gaat Marko er ’gewoon’ vanuit dat hij Verstappen begin juli kan begroeten. Het liefst hartelijk. „We hebben nog zo’n vier weken. Gezien de versoepelingen en cijfers hier in Oostenrijk hoop ik dat we elkaar ouderwets de hand kunnen schudden.”

Max Verstappen won de afgelopen twee seizoenen in Oostenrijk. Ⓒ EPA

’Vol aanvallen’

Als het aan Marko ligt, gooit Red Bull op het thuiscircuit in de Alpen, waar Verstappen de afgelopen twee jaar won, direct alle registers open. Slechts acht races liggen momenteel vast. Allemaal in Europa. Het is nog onduidelijk wat er met de overzeese races gaat gebeuren. Marko: „Of ze echt plaatsvinden, niemand weet het zeker. Daarom willen wij vanaf de eerste race meteen vol aanvallen.”

Spannender

De GP in de Alpen kan een spektakelstuk worden, denkt Marko. Diverse coureurs vrezen dat ze na maandenlang stilzitten een beetje ’roestig’ zijn geworden. Marko verwacht dat de rijders na de vrije trainingen wel weer zijn gewend en wijst juist op een ander ’probleem’.

„Als het heel warm wordt, en dat kan best in juli, kan het best lastig worden om tijdens de gehele race geconcentreerd te blijven, zeker als de basisconditie ontbreekt. Maar goed, dat maakt het wel weer spannender voor de toeschouwers.”