Drama in Tokio: Ilse Paulis en Marieke Keijser zien goud in rook opgaan na enorme mispeer

Paulis had voor een historische primeur kunnen zorgen door als eerste Nederlandse roeier een olympische titel te prolongeren. Vijf jaar na het goud met Maaike Head in Rio de Janeiro werd het echter ‘slechts’ brons. Paulis, die morgen haar 28e verjaardag viert in Tokio, had een cadeau van een andere kleur voor ogen.

Geen tweede roeigoud

Na 500 meter lag de Hollandse boot nog 0.68 seconden achter op Groot-Brittannië. Maar op het gedeelte dat de ‘tweede duizend’ wordt genoemd zetten slag Paulis en boeg Keijser een messcherpe versnelling in. Ze deelden daarmee een fatale slag uit aan de concurrentie, zo leek het.

Maar op amper vijftig meter van de finish maakte Paulis met haar linkerriem een ‘snoek’, zoals Dirk Uittenbogaard, de boeg van de gouden dubbelvier, dat ook had gedaan. Uittenbogaard maakte die fout echter aan het begin van de race en zou worden hersteld, Paulis deed het in het zicht van de haven.

Josy

Italië (goud) en Frankrijk (zilver) pakten het cadeautje van Paulis juichend uit. De Oranje-boot, wist nog op het nippertje het brons veilig te stellen. Wat een drama.

De bronzen medaille is de derde plak voor de vrouwenselectie van Josy Verdonkschot, de coach die de ‘lichte twee’ als zijn specialiteit weet. De bondscoach die in Tokio positief testte op corona en o zo belangrijk is voor het Nederlandse roeien, bekeek de bronzen race van zijn onfortuinlijke ploeg vanuit Hotel Corona.

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Bekijk hier de medaillespiegel.