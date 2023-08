Nederlandse hockeyers tegen Frankrijk flitsend van start op EK

Een half dozijn treffers, zonder dat daar een benutte strafcorner tussen zit, is een zeldzaamheid in het internationale tophockey, maar de bijna 10.000 toeschouwers in Mönchengladbach waren er getuige van. Ook zagen zij de flitsende toernooistart van het Nederlands elftal, titelverdediger op het EK in Duitsland, waar voor de winnaar een olympisch startbewijs klaarligt.

Maandag kan de ploeg van Jeroen Delmee zich officieel plaatsen voor de halve finales, als wereldkampioen Duitsland (18.00 uur) in Mönchengladbach op het menu staat. De inzet zal eerder de groepswinst zijn, aangezien Frankrijk en Wales (woensdag de opponent) niet kunnen tippen aan het niveau van de twee toplanden.

François Goyet

Het eerste kwart was verrassend genoeg voor Frankrijk, dat er de afgelopen jaren na het vertrek van Delmee niet beter op is geworden. De ‘Haantjes’ leken zelfs op voorsprong te komen toen Simon Martin-Brisac een strafcorner achter Maurits Visser frommelde, maar de treffer vond geen genade in de ogen van de arbitrage. De bal bleek niet door François Goyet buiten de cirkel gestopt, een vereiste bij aanvallende strafcorners.

Terrance Pieters. Ⓒ ProShots

De openingstreffer viel zoals verwacht aan de andere kant van het veld. Tijmen Reyenga vond Thierry Brinkman in de cirkel, die samen met Thijs van Dam de Franse goalie Arthur Thieffry bestookte. Die keerde twee doelpogingen, maar op de backhand-flats van Terrance Pieters had Thieffry geen antwoord: 1-0.

Hoofdklassesensatie

Daarmee was de ban gebroken, want nog in hetzelfde kwart verdubbelde Oranje de voorsprong: Steijn van Heijningen maakte goed gebruik van de ruimte en vond de vogelvrij staande Duco Telgenkamp. Zoveel ruimte moet je de jonge hoofdklassesensatie van Kampong niet geven: 2-0.

Nog voor rust kregen de Fransen de genadeklap van Pieters, die uit een vrije slag van Lars Balk slim voor zijn bewaker Theophile Ponthieu kroop en de lange bal licht beroerde. Thieffry was kansloos op de juweel van een treffer.

Keje Blaak

Doelman Maurits Visser beleefde een rustig middagje in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Visser, keeper van Bloemendaal, is op het EK de eerste doelman bij afwezigheid van Pirmin Blaak. De 35-jarige Rotterdammer liet al een tijd terug weten het toernooi vanwege naderende gezinsuitbreiding te laten schieten. Voor aanvang van Oranjes openingsduel werd de selectie van Delmee verblijd met het nieuws dat de geliefde doelman vader is geworden van zoon Keje.

Ondertussen vond er nog een wedstrijd in een wedstrijd plaats, oftewel Pieters versus Telgenkamp. Een paar minuten na rust werd Telgenkamp door Koen Bijen vrij voor Thieffry gezet en de jonge aanvaller prikte uit de draai gedecideerd raak: 4-0. De tussenstand bij Pieters-Telgenkamp: 2-2. Sinds zijn debuut op 7 juni 2023 tegen India loopt Telgenkamp met zeven goals in zeven interlands één-op-één.

Duveltje Bijen

Terwijl Pieters en Telgenkamp loerden op hun derde treffer, was daar in het vierde kwart ineens de derde Oranje-spits die zich deed gelden. Koen Bijen tipte de 5-0 door de benen van Thieffry en kogelde de bal in dezelfde minuut ook nog een tweede keer langs de arme Franse goalie: 6-0.