Suzanne Schulting begint ijzersterk aan EK in Polen

De 23-jarige Nederlandse bereikt op alle individuele afstanden foutloos de volgende ronde. Op de 500, 1000 en 1500 meter won ze soeverein haar heat. Op de kortste afstand deed de Friezin dit zelfs in een persoonlijk record: 42,606. Zowel in 2019 (Dordrecht) als in 2020 (Debrecen) greep Schulting de Europese titel in het allroundklassement.

Ook met de relayploeg maakte de olympische kampioene op de 1000 meter vrijdag geen fout. Aan de zijde van Georgie Dalrymple, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer bereikte ze de halve finales. Net als Schulting bereikten Poutsma en Velzeboer ook op alle afstanden de volgende ronde. Velzeboer en Poutsma wonnen hun heat op de 500 meter, ze eindigden beiden als tweede op de 1000 en op de 1500 meter werd Velzeboer eerste en Poutsma tweede.

Twee concurrentes van Schulting, Arianna Fontana en Elise Christie, doen niet mee. Fontana slaat de EK over, omdat ze in de aanloop naar de WK in maart in Dordrecht niet het risico wil lopen om besmet te raken met het coronavirus. Christie zit thuis omdat de Britse ploeg zich terugtrok voor het toernooi.