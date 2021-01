Hendriks: ’Bach heeft mij verzekerd dat de Spelen doorgaan’

„Berichten die het tegendeel beweren zijn ’fake news’ zei hij”, aldus de technisch directeur van NOC*NSF bij RTL4.

„Onafhankelijk van hoe Covid zich ontwikkelt, het gaat volgens Bach door”, aldus Hendriks. „Over de manier waarop wordt uiteraard nog wel gesproken. De protocollen zullen strikt zijn. Als een sporter positief test, gaat hij in quarantaine. Op z’n Japans.”

Hendriks wees ook op positieve ontwikkelingen. „Er is een vaccin, de ontwikkeling van sneltesten gaat steeds beter. Heel veel sportevenementen die nu in een ’bubbel’ worden gehouden verlopen goed. We hebben de tijd ook aan onze kant. In mei ziet de wereld er misschien anders uit.”

Andere prioriteiten

Dat volgens peilingen 80 procent van de Japanse bevolking het evenement momenteel niet ziet zitten, vindt Hendriks logisch. „De mensen hebben nu wel wat anders aan hun hoofd. Dat geldt waarschijnlijk voor elk land, er zijn andere prioriteiten nu.”

Zijn standpunt over vaccinatie voor topsporters is onveranderd. „Nee, wij willen geen uitzonderingspositie. Het gaat nu om zorgpersoneel en de kwetsbaren. Maar ergens komt er een tweede fase met de vaccinaties. Dan kunnen we het gesprek aan gaan. Nu staan we netjes achterin de rij.”