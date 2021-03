Weer controverse rond ’Tokio’ om denigrerende opmerkingen over vrouw

Sasaki had gezegd dat zij, Naomi Watanabe, een rol zou kunnen vertolken als ’Olympig’. De creatief directeur was verantwoordelijk voor de openings- en sluitingsceremonie. Die moeten, in tijden van corona, een sober karakter hebben. „Mijn opmerking was onbehoorlijk”, zegt hij nu. „Ik bied mijn oprechte excuses aan.”

Onlangs trad ook Yoshiro Mori af, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio. Ook dat gebeurde na kwetsende uitspraken over vrouwen.