Blind baalt: ’Op halve kracht gaat het niet, we zijn geen machines’

„Die hebben we eerder al gehad van RKC (waar Ajax onstnapte aan puntenverlies, red.), maar nu kost het ons echt punten. We kunnen van niemand op halve kracht winnen, we zijn geen machines”, constateerde de centrale verdediger bij Fox Sports.

„We gaven in de eerste helft te snel de voorzet, terwijl we normaliter langer blijven combineren. Dat hadden we nu ook moeten doen. We werden al een paar keer gewaarschuwd met een gevaarlijke tegenaanval voordat we de strafschop tegen kregen, daar hadden we lering uit moeten trekken. En na rust speel je zo’n ’net-niet-tweede helft’. Veel ballen in de box, een schot op de lat. Het wilde niet goed vallen.”

De nederlaag zorgt niet voor paniek in Amsterdam. „Nee hoor, we weten wat kunnen en de neuzen blijven dezelfde kant op staan. We laten ons niet gek maken en blijven rustig”, aldus Blind, die zich na de 0-2 liet wisselen. „Ik had al wat kleine pijntjes en tien minuten voor tijd ging het niet meer. Ik was de jongens graag blijven helpen op het veld, maar je moet professioneel zijn en het aangeven als het niet gaat. Maar dinsdag tegen Valencia sta ik er weer. Dat komt goed.”

