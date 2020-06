Jasper Cillessen overleefde coronabom: ’Super eenzaam’

Jasper Cillessen raakte in tegenstelling tot veel clubgenoten niet besmet met corona, nadat Atalanta-coach Gian Piero Gasperini na de wedstrijd positief werd getest. Ⓒ Hollandse Hoogte/EPA

De ’biologische bom’ kwam op 19 februari in Milaan tijdens het Champions League-duel Atalanta-Valencia tot ontploffen. En Jasper Cillessen (31) was er in dé coronabrandhaard van Europa bij. De return – zonder publiek op 10 maart – kwam mede in het nieuws, doordat Atalanta-coach Gian Piero Gasperini achteraf positief bleek. Veel ploeggenoten en stafleden van Cillessen raakten besmet met Covid-19. De doelman van Oranje, die vrijdagavond de competitie hervat tegen Levante, ontsprong de dans en doet zijn verhaal.