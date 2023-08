Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Arantxa Rus wijzigt schema niet en speelt toch nog op gravel

07:35 uur Arantxa Rus doet volgende week toch mee aan een ITF-toernooi op Gran Canaria. De beste tennisster van Nederland houdt vast aan haar oorspronkelijke planning, ook na het veroveren van de titel in Hamburg. Rus gaf afgelopen weekend nog aan te twijfelen over deelname aan het graveltoernooi op het Spaanse eiland.

Na het toernooi op Gran Canaria doet Rus mee aan het grote WTA-toernooi van Cincinnati, waarna ze in aanloop naar de US Open ook nog het WTA-toernooi van Chicago gaat spelen.

De US Open begint op maandag 28 augustus. Na het laatste grandslamtoernooi van het jaar doet Rus ook mee in San Diego.

De 32-jarige Rus is na haar titel in Hamburg naar de 42e plek op de wereldranglijst gestegen. Ze maakt nog een kleine kans om een geplaatste status te hebben op de US Open. Daarvoor moet ze bij de loting tot de 32 beste speelsters behoren.

Griekspoor hervat tennispartij tegen Monfils later vrijdag

07:27 uur Tallon Griekspoor moet zijn partij in de derde ronde van het ATP-toernooi van Washington later vrijdag afspelen. De partij tegen de Franse tennisser Gaël Monfils werd donderdag (plaatselijke tijd) na anderhalf uur onderbroken wegens regen, na twee voltooide sets: 6-4 1-6.

Griekspoor leidt in de derde set met 1-0, maar daarna werd de partij stilgelegd. De Nederlandse nummer 37 van de wereldranglijst werd halverwege de tweede set behandeld aan een buikspierblessure, die hij tijdens de wedstrijd opliep.

De partij staat nu gepland als tweede op de grandstand. Er wordt eerst een dubbel gespeeld, die begint om 18.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar van het duel neemt het later vrijdag in de kwartfinales op dezelfde baan op tegen de Amerikaan J.J. Wolf voor een plek bij de laatste vier.