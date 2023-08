Teammanager Oranje na 22 jaar weg bij KNVB

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Arrabal niet langer teammanager van voetballers Oranje

18.47 uur: Fernando Arrabal is niet langer de teammanager van Oranje. Hij vertrekt na 22 jaar bij voetbalbond KNVB. Arrabal volgde eind 2017 Hans Jorritsma op bij het Nederlands elftal.

„Met trots kijk ik terug op mijn carrière bij de KNVB, waar ik altijd met veel toewijding en plezier heb gewerkt. Het was een voorrecht om met zoveel fijne collega’s, stafleden en spelers te mogen werken. Ik wens Oranje heel veel succes en blijf ze uiteraard volgen”, zei Arrabal.

Voor zijn periode als teammanager van Oranje bekleedde hij dezelfde functie elf jaar bij Jong Oranje.

De KNVB hoopt op korte termijn een opvolger aan te wijzen.

Beachduo Brouwer/Meeuwsen onderuit op Europees kampioenschap

18.33 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn op het Europees kampioenschap in Wenen uitgeschakeld in de achtste finales. Het Nederlandse duo verloor in de Oostenrijkse hoofdstad van de Britse tweelingbroers Javier en Joaquin Bello, 0-2 (16-21 18-21).

Brouwer en Meeuwsen bereikten het afgelopen weekeinde bij het Elite 16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal (Canada) nog wel de kwartfinales, waarin ze verloren van de wereldkampioenen uit Noorwegen, Anders Mol en Christian Sørum.

Steven van de Velde en Matthew Immers drongen in Wenen wel door tot de kwartfinales. Zij versloeg het Italiaanse koppel Alex Ranghieri/Adrian Carambula, 2-0 (21-19 21-18).

Beachvolleybalsters Van Driel en Piersma verliezen in kwartfinale

17.35 uur: Beachvolleybalsters Emi van Driel en Brecht Piersma hebben bij de Europese kampioenschappen in Wenen de halve finales niet weten te bereiken. Het Nederlandse tweetal verloor in de kwartfinale van het Duitse koppel Laura Ludwig en Louise Lippmann, 0-2 (15-21 15-21).

In de achtste finale versloegen Van Driel en Piersma eerder op de dag Miroslava Dunarova en Daniela Resova uit Tsjechië in drie sets: 19-21 26-24 15-8.

Katja Stam en Raïsa Schoon werden donderdag in de achtste finales in de Oostenrijkse hoofdstad uitgeschakeld.

FC Groningen scheidt deel eerste en tweede ring voor veiligheid

12.44 uur: FC Groningen gaat het stadion aan het einde van dit jaar op een aantal punten aanpassen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo komt er op de Noordtribune, de tribune achter een van de doelen met daarop de fanatieke aanhang, een scheiding tussen de eerste en tweede ring. Dat staat in een gepresenteerd plan van aanpak van FC Groningen en de gemeente Groningen.

Vorig seizoen liep het bij meerdere wedstrijden van FC Groningen uit de hand. Supporters bestormden het veld en ook werd geregeld veel zwaar vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. De wedstrijd tegen Ajax werd al na enkele minuten gestaakt nadat er tot twee keer toe rookbommen op het veld waren gegooid. Het duel moest later in een leeg stadion worden afgemaakt, net als eerder ook al de ontmoeting met NEC.

„FC Groningen gaat samen met de supporters kijken naar de beste invulling voor deze sectorscheiding”, meldt de naar de eerste divisie gedegradeerde club. „Dit doen we middels gesprekken in een hiervoor op te richten werkgroep met afvaardigingen van supporters en een enquête onder alle seizoenkaarthouders op de Noordtribune. Dat deze scheiding er sowieso komt, staat vast. De ambitie is dit in de winterstop van dit seizoen te realiseren, maar dit hangt mede af van de (financiële) haalbaarheid.”

FC Groningen en de gemeente Groningen maakten het plan van aanpak op basis van advies van een onafhankelijk bureau. „Een aantal aanbevelingen vraagt nog nader onderzoek, bijvoorbeeld omdat hiervoor een verbouwing in het stadion noodzakelijk is”, aldus de club.

Nederlandse compoundschutters pakken brons op WK

12:11 uur De Nederlandse compoundschutters hebben op het wereldkampioenschap handboogschieten in Berlijn brons behaald. Mike Schloesser, Sil Pater en Jay Tjin-A-Djie versloegen in de strijd om de derde plek het Zuid-Koreaanse team. Het werd 235-231. Compound is geen olympische discipline.

Later op vrijdag strijdt Nederland bij de gemengde teams ook om het brons op de compound. Daarna is het de beurt aan de Nederlandse vrouwenploeg op de recurve, een discipline die wel olympisch is. Laura van der Winkel, Gaby Schloesser en Quinty Roeffen staan in de halve finale.

De mannenploeg verloor op het onderdeel recurve in de kwartfinale met 5-4 van Turkije.

Arantxa Rus wijzigt schema niet en speelt toch nog op gravel

07:35 uur Arantxa Rus doet volgende week toch mee aan een ITF-toernooi op Gran Canaria. De beste tennisster van Nederland houdt vast aan haar oorspronkelijke planning, ook na het veroveren van de titel in Hamburg. Rus gaf afgelopen weekend nog aan te twijfelen over deelname aan het graveltoernooi op het Spaanse eiland.

Na het toernooi op Gran Canaria doet Rus mee aan het grote WTA-toernooi van Cincinnati, waarna ze in aanloop naar de US Open ook nog het WTA-toernooi van Chicago gaat spelen.

De US Open begint op maandag 28 augustus. Na het laatste grandslamtoernooi van het jaar doet Rus ook mee in San Diego.

De 32-jarige Rus is na haar titel in Hamburg naar de 42e plek op de wereldranglijst gestegen. Ze maakt nog een kleine kans om een geplaatste status te hebben op de US Open. Daarvoor moet ze bij de loting tot de 32 beste speelsters behoren.

Griekspoor hervat tennispartij tegen Monfils later vrijdag

07:27 uur Tallon Griekspoor moet zijn partij in de derde ronde van het ATP-toernooi van Washington later vrijdag afspelen. De partij tegen de Franse tennisser Gaël Monfils werd donderdag (plaatselijke tijd) na anderhalf uur onderbroken wegens regen, na twee voltooide sets: 6-4 1-6.

Griekspoor leidt in de derde set met 1-0, maar daarna werd de partij stilgelegd. De Nederlandse nummer 37 van de wereldranglijst werd halverwege de tweede set behandeld aan een buikspierblessure, die hij tijdens de wedstrijd opliep.

De partij staat nu gepland als tweede op de grandstand. Er wordt eerst een dubbel gespeeld, die begint om 18.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar van het duel neemt het later vrijdag in de kwartfinales op dezelfde baan op tegen de Amerikaan J.J. Wolf voor een plek bij de laatste vier.