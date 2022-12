Schouten zwemt tweemaal Nederlands record op schoolslag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schouten zwemt weer twee keer Nederlands record op schoolslag

16.24 uur: Tes Schouten heeft haar topvorm nog maar eens onderstreept door in de Rotterdam Qualification Meet haar Nederlands record op de 100 meter schoolslag (langebaan) tot twee keer toe te verbeteren.

In de series tikte de 21-jarige Bodegravense aan na 1.06,58. Dat was vier tienden sneller dan de 1.06,88 die Schouten in november bij een officiële trainingswedstrijd in Eindhoven had gezwommen. Later op de dag haalde ze in de finale nog eens bijna een halve seconde van haar nieuwe toptijd af: 1.06,09. Met die tijd voldeed Schouten tevens aan de limiet voor de WK langebaan volgend jaar zomer in Fukuoka (Japan).

Op vrijdag scherpte Schouten bij de limietwedstrijden in het Rie Mastenbroek-zwembad haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag tot twee keer toe aan en zette het op 2.23,67.

Golfer Luiten eindigt in subtop bij Zuid-Afrikaans Open

15.12 uur: Golfer Joost Luiten heeft op de slotdag van het Zuid-Afrikaans Open zijn stijgende lijn niet kunnen doortrekken. De 36-jarige Bleiswijker eindigde met een ronde 72 (par) op -7, goed voor de 23e plaats.

Luiten was donderdag begonnen met een ronde van 72, waarna scores van 69 en 68 volgden. Op zondag zakte hij weer vier plaatsen op het leaderboard na zijn score van 72.

Luiten was de enige Nederlander die in actie kwam tijdens het weekend, nadat Darius van Driel de cut had gemist.

Het toernooi in Johannesburg werd gewonnen door Thriston Lawrence. Ondanks een slotronde van 74 bleef de Zuid-Afrikaan met een totaal van -16 de Fransman Clement Sordet één slag voor.

Snowboarder De Blois in middenmoot bij eerste wereldbeker

14.06 uur: Snowboarder Glenn de Blois heeft zich niet in de strijd om de bovenste plaatsen kunnen mengen in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De 27-jarige Delftenaar eindigde in Les Deux Alpes op de twintigste plaats.

De Blois won in januari 2021 nog het eerste evenement van het seizoen 2020-2021, waarmee hij de eerste Nederlander werd die een wereldbekerwedstrijd op zijn naam schreef. Hij zou het seizoen als nummer 4 van het klassement eindigden.

De Duitser Martin Nörl werd in Les Deux Alpes eerste, voor de Italiaan Omar Visintin en de Canadees Eliot Grondin.

Judoka Ausma pakt brons op Grand Slam van Tokio

12.36 uur: Judoka Natascha Ausma heeft op de Grand Slam van Tokio een bronzen medaille gewonnen in de klasse tot 78 kilogram. In de strijd om een bronzen plak was de 26-jarige Ausma op ippon te sterk voor Anna-Maria Wagner uit Duitsland, de nummer 2 van de wereld. Ausma is de mondiale nummer 13.

In de halve finales had Ausma verloren van de Japanse Rika Takayama. In de klasse van de Nederlandse gingen de gouden, zilveren en de andere bronzen medaille naar een judoka uit het gastland.

Vorige maand pakte Ausma al een zilveren medaille op de Grand Slam van Bakoe. Guusje Steenhuis werd toen derde, maar zij verloor in Tokio haar eerste wedstrijd in de klasse tot 78 kilogram.

Nottingham Forest legt Braziliaanse middenvelder Scarpa vast

11.49 uur: Nottingham Forest heeft de Braziliaanse middenvelder Gustavo Scarpa vastgelegd. De 28-jarige Zuid-Amerikaan komt transfervrij over van Palmeiras, waar hij in 211 duels 37 keer tot scoren kwam.

Scarpa, die één keer uitkwam voor het Braziliaanse elftal, is niet opgenomen in de WK-selectie. Hij sluit daarom meteen aan bij selectie van Forest, die op trainingskamp gaat naar Griekenland.

Nottingham Forest is de nummer 18 van de Premier League. De club gaat naar verwachting in de tweede seizoenshelft strijden tegen degradatie.

Debutant Kiptum wint marathon Valencia met vierde tijd ooit

10.35 uur: De Keniaan Kelvin Kiptum heeft met een indrukwekkende tijd de marathon van Valencia gewonnen. De 23-jarige debutant passeerde de finish na 2.01.53.

Kiptum liep in Spanje de vierde tijd ooit op de marathon. Eliud Kipchoge kwam de afgelopen jaren tot 2.01.09 en 2.01.39, terwijl Kenenisa Bekele uit Ethiopië al eens 2.01.41 klokte. Die drie tijden werden allemaal gelopen in Berlijn.

Kipchoge scherpte dit jaar in Berlijn zijn eigen wereldrecord aan. De 2.01.39 liep de Keniaan in 2018 op het snelle parcours in Duitsland.

Kiptum haalde in zijn eerste marathon ooit ruim een minuut af van het parcoursrecord in Valencia, dat op 2.03.00 stond. Die tijd werd twee jaar geleden gelopen door Evans Chebet uit Kenia. Op de laatste meters moest Kiptum nog voluit gaan om onder de 2.02 te duiken.

Bij de vrouwen ging de zege naar Amane Beriso uit Ethiopië, die uitkwam op 2.14.58. Ze was pas de derde vrouw ooit die op de marathon onder de 2.15 dook. Het wereldrecord is in handen van Brigid Kosgei uit Kenia, die in 2019 in Chicago tot 2.14.04 kwam. Beriso liep enige tijd op schema voor het wereldrecord, maar ze wist de toptijd van drie jaar geleden niet aan te scherpen.

Ruth Chepngetich maakte eerder dit jaar in Chicago ook indruk met een tijd onder de 2.15. De Keniaanse kwam in de Verenigde Staten uit op 2.14.18.

Warriors winnen voor tiende keer op rij thuiswedstrijd in NBA

08.33 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben voor de tiende keer op een rij een thuiswedstrijd in de NBA gewonnen. In het eigen Chase Center werd Houston Rockets met 120-101 kansloos gelaten.

De Warriors hebben dit seizoen pas één keer verloren in eigen huis. In de eerste week van het seizoen was Denver Nuggets te sterk in San Francisco, maar daarna wist geen ploeg meer te winnen in het Chase Center.

Andrew Wiggins was tegen de Rockets goed voor liefst acht driepunters, het hoogste aantal in zijn loopbaan. Wiggins kwam tot 36 punten en was daarmee de topschutter van de avond. Stephen Curry noteerde 30 punten.

Na het eerste kwart leidden de Warriors al met 39-23 en ze breidden hun voorsprong in het tweede kwart al snel uit tot liefst 25 punten. Toch kwamen de Rockets in de slotfase, met nog 7 minuten op de klok, nog terug tot een verschil van 4 punten.

„De eerste 18 minuten waren fenomenaal. Misschien was het wel de beste start aan een wedstrijd van het hele jaar. We verdedigden goed, pakten de rebounds en deden alles goed. Maar toen verloren we de concentratie”, zei coach Steve Kerr.

De Warriors presteren in uitwedstrijden slecht. Van de twaalf gespeelde duels buiten San Francisco werden er slechts twee gewonnen. Ze staan zesde in de Western Conference.